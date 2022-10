Ośrodek upadł, dane wrażliwe gości i pracowników pozostawione bez opieki

Na posesję w Poznaniu, na której mieszkała czteroosobowa rodzina, wtargnął napastnik. Dobijał się do drzwi. Doszło do szarpaniny, użycia noża i kija bejsbolowego. Napastnik zmarł w szpitali. W tej sprawie są sprzeczne zeznania i wątpliwości co do przebiegu wypadków, dlatego sprawę bada prokuratura.

