Medycyna poszła do przodu

Medycyna w ciągu ostatnich 20 lat tak poszła do przodu, że obecnie proponowane kobietom w ciąży chemioterapie nie są szkodliwe dla rozwijającego się płodu. W Europie każdego roku kilka tysięcy kobiet w trakcie ciąży dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy - w tej sytuacji mają prawo do usunięcia ciąży.

- One wiedzą, że mogą to zrobić i taką informację trzeba im przekazać, i to jest ich wybór. Natomiast jeżeli wiedzą również, że mogą powalczyć i jak wyglądają wyniki takiego leczenia, to ja się nie spotkałem z sytuacją, kiedy pacjentka powiedziała, że nie chce zagrać o całą pulę - zawraca uwagę Derlatka.