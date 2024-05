Pierwsza rocznica śmierci skatowanego Kamilka. W Częstochowie odbył się marsz, działa już ustawa

Śmierć 8-letniego Kamilka wstrząsnęła nie tylko mieszkańcami Częstochowy, ale całą Polską. Rok po tej tragedii wracają pytania o rozliczenie odpowiedzialnych i o to, co zmieniło się w systemie opieki nad dziećmi. W środę pamięć skatowanego chłopca uczcili mieszkańcy Częstochowy, którzy przeszli ulicami miasta.

Pierwszą rocznicę śmierci Kamila upamiętnili mieszkańcy Częstochowy, którzy przeszli ulicami miasta. Ich marsz to także krzyk rozpaczy i apel, aby takie historie się nie zdarzały. - Bardzo zmieniła mnie ta sytuacja, to dziecko zaskarbiło sobie moje uczucia. Jestem też mamą i nie wyobrażam sobie takiego potraktowania mojego dziecka - mówiła jedna z uczestniczek marszu.

"Lex Kamilek" już działa

- Czym jest lex Kamilek? Przejęciem odpowiedzialności przez nas wszystkich za to, co się dzieje z dzieckiem - tłumaczy Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceministra edukacji. Jak dodaje Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka, ustawa kładzie także większy nacisk na sprawdzanie osób, które miałyby pracować z dziećmi. - Każda osoba, która ma pracować z dziećmi, musi być sprawdzona w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - podkreśla Horna-Cieślak.

Apelują, by reagować na przemoc wobec dzieci

Wciąż jednak jest jeszcze wiele do zrobienia. Nie tylko w przepisach. - Jeżeli nawet idealnie opracujemy system standardów ochrony małoletnich, to co zrobimy, jeśli sądy rodzinne działają bardzo długo, a postępowanie toczy się długo, bo na przykład nie ma biegłych psychiatrów, a nie ma ich, bo w ogóle nie ma psychiatrów dziecięcych - zwraca uwagę Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, wiceministra sprawiedliwości.

- Są potrzebne zmiany prawne, natomiast każdy z nas jest odpowiedzialny za to, jak funkcjonują dzieci w naszym najbliższym otoczeniu. Nie tylko moje własne dziecko, ale także to dziecko, które mijam na ulicy. Dziecko, które chodzi z moim dzieckiem do szkoły, do przedszkola czy też innej placówki opiekuńczej bądź też dziecko, które widzę na placu zabaw czy też w sklepie - wskazuje Horna-Cieślak.