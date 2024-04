To może być kolejny dowód na siłę rosyjskich wpływów w Europie. Deputowany do niemieckiego parlamentu oskarżany jest o przyjmowanie pieniędzy od rosyjskiego wywiadu. To o tyle istotne, że Petr Bystron jest nie tylko członkiem Bundestagu, ale i kandydatem do Parlamentu Europejskiego z drugim miejscem na liście partii AfD.