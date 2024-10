Wuefista miał molestować uczennice od lat. Gdy to zgłaszały, słyszały, że "ten pan już tak ma"

Mała wieś na Pomorzu i szkoła, wokół której toczy się życie całej społeczności, a na oczach nauczycieli - dramat uczennic. Miał się z nimi spoufalać 62-letni nauczyciel wychowania fizycznego. - Dziewczyny też nazywały go "tatą", więc te relacje musiały być bliskie - wyznaje anonimowo jedna z absolwentek gimnazjum, które funkcjonowało wcześniej w miejscu obecnej szkoły podstawowej.

W szkole uczył 38 lat. Przekraczał też dopuszczalne granice i to było więcej niż zły dotyk. - Jego dłoń wylądowała na moim pośladku, ale na szczęście powiedziałam o tym swojemu tacie - opowiada anonimowo jedna z rozmówczyń "Uwagi!" TVN. - Dziwne to tak naprawdę było, jak brał dziewczynę na kolana. Chciał, żeby na przykład się przebierały u niego w kantorku. Pozwalał kąpać się pod prysznicem u niego w kantorku - wyznaje kolejna rozmówczyni.

Pierwsze niepokojące zachowanie wystąpiło już w latach osiemdziesiątych. Jako trener drużyny unihokeja wyjeżdżał z dziewczętami. Tam nawiązał szczególną relację z jedną z nich. - Chodziła po szkole i na przykład mówiła, czego ona nie robiła z panem, że zamknęli się w kantorku, to mówiła, że też tam dochodziło do stosunków - opowiada kolejna z rozmówczyń "Uwagi!" TVN. Dziewczynka była molestowana i osaczona. Koleżanki wiele razy zgłaszały to pedagogom i słyszały jedno: "pan już tak ma, tam się nic nie dzieje takiego".