Trwa epidemia grypy, zmarło już ponad tysiąc osób. Sytuacja z lekami w aptekach zaczęła się poprawiać

Fala zachorowań na grypę zalewa Polskę, chociaż kulminacja za nami. To jest atak na dawno niewidzianą skalę. Lekarze dwoją się i troją - system ledwo wytrzymuje nawał pacjentów. To nie tylko wysoka liczba zachorowań, ale także wysoka liczba zgonów.

Grypa w tym sezonie wyjątkowo się w Polsce rozszalała. Zmarło dotychczas co najmniej tysiąc osób, 23 tysiące chorowało w szpitalach, a recept na leki do leczenia w domu wypisano ponad dwa miliony.

- Nawet jak 10 opakowań wjeżdża do apteki, to za chwilę ich już nie ma - przyznaje Łukasz Konka z Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi. W porównaniu do ubiegłego roku sprzedaż tych leków jest wyższa o ponad 330 procent.