Pedofilia w Kościele. Co wiedział Jan Paweł II? W Kościele katolickim przez lata próbowano ukrywać prawdę o przypadkach pedofilii w imię dobrego wizerunku Kościoła. Dzisiaj padają pytania już nawet nie o to, co wiedział Watykan, ale o to, co wiedział polski papież. Do Jana Pawła II docierały informacje o molestowaniach. Martyna Olkowicz | Fakty po południu TVN24