Sebastian dostał endoprotezę, gdy miał dziewięć lat. Po 21 latach wciąż pamięta tamten ból

- Na pewno zostało we mnie to, ile bólu przeszedłem, bo bólu było całe mnóstwo, ale z perspektywy czasu nie zamieniłbym tego, bo czuję, że ta przeszłość ukształtowała mnie takim, jakim jestem teraz - mówi dziś Sebastian Wierzbicki. Było dużo bólu, bo potem Sebastian musiał przejść jeszcze dwie operacje wymiany endoprotez. Wtedy, w 2003 roku, najważniejsze było to, że pozbył się raka i ocalił nogę. Sebastian chodzi do dziś.

Magnetyczna endoproteza kości, która rosła wraz z Sebastianem

- Biorąc pod uwagę wiek pacjenta i dostępną bazę materiałową w tamtym okresie, jest to nieprawdopodobny sukces - przyznaje doktor Pachuta. - To jest naprawdę wzruszające, jak się patrzy na to, co się wydarzyło ponad 20 lat temu. To teraz, jak to widzimy po 20 latach i widzimy, że pacjent jest zdrowy i funkcjonuje normalnie, to jest to niesamowite - komentuje profesor Anna Raciborska, kierowniczka Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Dziecka i Matki w Warszawie.