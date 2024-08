Prawo nie zabrania tej pozycji, ale konsekwencje mogą być poważne. "Apelujemy, aby zachować zdrowy rozsądek"

Trzymanie nóg na desce rozdzielczej może być potwornie niebezpieczne. Kiedy auto ma poduszkę powietrzną, a pasażer nogi rozprostowane pod szybą, może stać mu się to, co stało się pasażerce, uczestniczącej w wypadku koło Szczecina.

Prędkość nie musi być duża

- Nawet jadąc 30 na godzinę, ale w coś twardego uderzymy, te poduszki mogą wybuchnąć. Nie ma tak naprawdę zasady, czy jedziemy wolno, czy szybko - nie trzymamy tam (na desce rozdzielczej - przyp. red.) nóg, to nie jest miejsce do trzymania nóg - podkreśla Łukasz Byśkiniewiczm kierowca rajdowy z TVN Turbo Rally Team.

Poduszka powietrzna ratuje życie, ale może być też śmiertelnym zagrożeniem, bo działa jak mała bomba. - Poduszka strzela z prędkością 300 kilometrów na godzinę. To sobie można wyobrazić ,jak to jest siła - mówi Mariusz Podkalicki z Akademii Bezpiecznej Jazdy.

Do czego ta siła jest zdolna doskonale wiedzą ortopedzi. Katalog obrażeń, do których dochodzi w takich sytuacjach jest długi. Już samo słuchanie o tym jest bolesne.

- Złamania od podudzia, poprzez udo, może doprowadzić do zwichnięcia panewki stawu biodrowego, może doprowadzić do złamań w obrębie miednicy. Nagły ruch kończyn w kierunku tułowia oraz głowy może spowodować uderzenie kolanami w klatkę piersiową, w twarz, może powodować uraz kręgosłupa - wymienia Robert Bożek, ortopeda z Wojewódzkiego Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Barbary w Sosnowcu.

Obrażenia to nie wszystko

Obrażenia to nie wszystko. - Jak pasażer trzyma te nogi na desce rozdzielczej, to również zasłaniane jest lusterko, osłabiana jest widoczność - mówi Łukasz Byśkiniewicz.

Co na to przepisy? - Choć samo trzymanie nóg na desce rozdzielczej nie jest uregulowane prawnie, to my apelujemy, aby zachować zdrowy rozsądek i aby kierujący oraz pasażerowie włączyli myślenie i przewidywali różne rodzaju zdarzenia - zaznacza Ewelina Gryszpan.