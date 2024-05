Pracownicy z Indii byli nieludzko traktowani na budowie kompleksu Orlenu. "Nie mieści się w głowie"

Do Polski przyjechali po lepsze życie, a zarobione pieniądze chcieli wysyłać do bliskich. W rozmowie przed kamerą "Uwagi!" TVN Libin i Balu opowiedzieli swoją historię. - Nazywam się Libin i pochodzę z Indii. Mam dwoje dzieci, chłopca i dziewczynkę, żonę i matkę - powiedział jeden z nich.

Libin zastawił dom, by za 20 tysięcy złotych zdobyć polską wizę i pozwolenie na pracę. Po pracy na plantacji skusiło go ogłoszenie: "praca w Płocku". Orlen buduje tam naftowy kompleks za 25 miliardów złotych. Główny wykonawca - koreański koncern Hyundai - zatrudnia dziesiątki podwykonawców, a ci z kolei zatrudniają tysiące obcokrajowców, takich lak Libin i Balu.

Libin i Balu po dwóch miesiącach niewolniczej pracy bez zapłaty mieli dość i zwrócili się do swojego przełożonego, ale nie osiągnęli oczekiwanego efektu. "Nie chcesz pracować, to idź sobie. Zabieraj bagaż i idź" - taką odpowiedź miał usłyszeć Libin. Jak poinformował reporterów, przełożeni wcześniej obiecywali mu umowę o pracę i wynagrodzenie w wysokości 23 złotych za godzinę. Miał pracować 10 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu.

- Pozostawaliśmy w przekonaniu, że to miejsce jest miejscem wzorcowym. Myślę, że to jest wyzysk - skomentowała Irena Dawid-Olczyk z Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada.

Oskarżenia o stosowanie przemocy

- Szokiem było to, że na takiej budowie, giganta na tym rynku, okazuje się, że są możliwe takie patologie. To się po prostu nie mieści w głowie - komentuje Agnieszka Madejska z "Uwagi!" TVN. - To jest wstyd dla Polaków. Nasi rozmówcy Polacy, bo też są tacy, którzy się nie zgadzają, mówią, że to jest po prostu hańba - mówi Bartosz Józefiak z "Uwagi!" TVN.