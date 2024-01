Opłaty za jednorazowe opakowania już obowiązują. "Plastik jest zabójcą dla otaczającego nas świata"

Od 1 stycznia w życie weszły przepisy, zgodnie z którymi do jednorazowych opakowań plastiku doliczana będzie dodatkowa opłata. Mają one związek z unijnym prawem. Według ekspertów nowe przepisy mogą wpłynąć na zachowania konsumentów i zredukowanie liczby śmieci.

Coś w ostatnim roku drgnęło, ale to nie proekologiczne podejście zredukowało liczbę śmieci w sortowniach, czy na wysypiskach. - Cena może wpłynąć na nawyki konsumentów i to widzieliśmy w 2023 roku, gdzie wysokie ceny wszelkich produktów spowodowały, że odpadów było po prostu mniej - wskazuje Tomasz Kacprzak, dyrektor ds. gospodarki odpadami w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Łodzi.

Rocznie na świecie produkujemy aż 460 milionów ton śmieci

W rzekach łatwiej złowić plastik niż rybę. W Gwatemali zapory tylko jednej doby na jednej rzece pozwoliły na powstrzymanie wypływu do oceanu aż 850 ton plastikowych śmieci. Rocznie na świecie produkujemy ich aż 460 milionów ton. - Mamy takie plastikowe tsunami, czyli ten plastik zalewa nas zewsząd, a z drugiej strony wreszcie pojawiają się przepisy, które tę falę tworzyw sztucznych mają zatrzymać - zaznacza Joanna Kądziołka z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste.

Kolejnym krokiem od stycznia 2025 roku, do którego zobowiązują Polskę unijne przepisy, ma być odzyskiwanie ze śmieci metalu i szkła. - Wtedy już do każdej butelki do każdej puszki, którą będziemy kupować w sklepie, doliczona będzie konkretna kaucja - wyjaśnia Piotr Tokarski z Remondis Polska. To będzie złotówka lub więcej.