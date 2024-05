Marsz Żywych w tym roku był wyjątkowy. "Upamiętniamy pierwszy Holocaust, ale teraz przeżywamy drugi"

55 ocalałych z zagłady Żydów było wśród ponad sześciu tysięcy osób, które w tym roku wzięły udział w Marszu Żywych. To projekt edukacyjny, więc do Oświęcimia przybyli w większości młodzi ludzie pochodzenia żydowskiego z całego świata. Obok trasy Marszu ustawiły się osoby protestujące przeciwko "ludobójstwu w Gazie".

- Jesteśmy tutaj, by oddać hołd życiu. By iść do przodu i walczyć z każdym przejawem nienawiści i antysemityzmu - powiedział Nate Leipciger, były więzień Auschwitz-Birkenau. Do Auschwitz przyjechali także ci, którzy siódmego października ubiegłego roku ucierpieli w wyniku ataku terrorystów z Hamasu.