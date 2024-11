Co wygrana Trumpa oznacza dla Polski? Radosław Sikorski zapewnia, że jest w kontakcie z jego doradcami

W Sejmie prawa strona fetowała zwycięstwo Donalda Trumpa, skandując jego imię i nazwisko. Nad wszystkim próbował zapanować marszałek Szymon Hołownia, nakłaniając posłów, by już powrócić do porządku obrad. Wyglądało to nieco zabawnie, ale zupełnie poważne były już gratulacje od Donalda Tuska, który napisał w serwisie X, że liczy na współpracę dla dobra obu krajów.