Centrum Zdrowia Dziecka od 25 lat przeszczepia wątroby. Ich działalność jest osiągnięciem na skalę światową

Pani Daria Duch podzieliła się ze swoim synkiem wątrobą. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że to właśnie pięćsetny rodzinny przeszczep wątroby w Centrum Zdrowia Dziecka. Rodzina pochodzi z Ukrainy i u siebie w kraju chłopiec nie miałby szansy na ratunek. Bogdan by po prostu zmarł. - W poniedziałek pojechał do szpitala i we wtorek była operacja - opowiada mama Bogdana.