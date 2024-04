Podstawa programowa ma zostać odchudzona, potem czas na nowe przedmioty. To plan MEN

Po niemal całkowitym zniesieniu obowiązkowości prac domowych w szkołach podstawowych teraz czas na kolejne zmiany. MEN chce zmniejszyć podstawę programową nawet o 20 procent. Chodzi przede wszystkim o to, by zmniejszyć ilość informacji teoretycznych na rzecz umiejętności praktycznych. W dalszej perspektywie historia i teraźniejszość ma stać się przeszłością, a pojawić mają się dwa nowe przedmioty: edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna.

Nieobowiązkowe prace domowe to był dopiero początek. Teraz czas na kolejne zmiany. - Przechodzimy teraz do tego tak zwanego właściwego procesu legislacyjnego - informuje Paulina Piechna-Więckiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

To wyjście naprzeciw problemom zgłaszanym przez nauczycieli. - To wynik analiz, badań, ale też rekomendacji między innymi też środowiska nauczycielskiego, które mówiło: podstawa programowa jest przeładowana, nie mamy czasu na realizowanie jej we właściwy sposób, to szkodzi jakości kształcenia - dodaje Piechna-Więckiewicz.