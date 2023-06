Viktor Orban: Ukraina nie jest już suwerennym państwem. "To, co Orban robi i mówi, jest nie do przyjęcia"

Agent Kremla?

Viktor Orban najnowszym wywiadem potwierdza opinię człowieka, który realizuje geopolityczne cele Putina, na czele z rozbijaniem od środka Unii Europejskiej. - Gra Władimira Putina o Europę to jest gra na rozbicie naszej jedności. Takim instrumentem rzeczywiście jest polityka zagraniczna, polityka europejska Viktora Orbana, Węgier. To jest kraj, który opiera się sankcjom wobec Rosji, opiera się też porozumieniu i włączeniu Ukrainy do dialogu z NATO. Nie od czasu wybuchu tej wojny, ale jeszcze dużo wcześniej - zauważa Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight, Fundacja Res Publica. Z wywiadu dla "Bilda" wynika, że w oczach Orbana Putin nie jest zbrodniarzem wojennym, niedoszły pucz "jest oznaką siły rosyjskiego dyktatora", a zwycięstwo Ukrainy jest niemożliwe. Dlaczego? Orban tłumaczy, że problem polega na tym, że Ukraińcom zabraknie żołnierzy wcześniej niż Rosjanom. To będzie decydujący czynnik w ostatecznym rozrachunku.