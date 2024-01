"Wyścig z czasem" po kataklizmach. "Dostęp do północnej części półwyspu jest niezwykle trudny"

Środkową Japonię nawiedziło w poniedziałek silne trzęsienie ziemi. Miało magnitudę 7,6. Zginęło co najmniej 57 osób. Zniszczone zostały drogi, domy i linie energetyczne. W akcji ratunkowej biorą udział tysiące osób. Ich głównym zadaniem jest dotarcie do ludzi, których żywioł odciął od świata. Dodatkowo wstrząsy wywołały też fale tsunami, które zagrażały też Korei Południowej, Korei Północnej, a nawet Rosji.

W wyniku wstrząsów najbardziej ucierpiał półwysep Noto, ale trzęsienie ziemi to nie jedyny kataklizm, z jakim w poniedziałek mierzyło się to miejsce. Nieco ponad 10 minut po pierwszych wstrząsach w półwysep uderzyły fale tsunami, które zagrażały też Korei Południowej, Korei Północnej, a nawet Rosji. - Obserwujemy duże tsunami. Osoby znajdujące się w pobliżu linii brzegowej i rzek, proszone są o ewakuację na wyżej położony teren - przekazał Toshihiro Shimoyama z Japońskiej Agencji Meteorologicznej.

- Dokładamy wszelkich starań, by zebrać niezbędne informacje, ale zablokowane drogi oznaczają że dostęp do północnej części półwyspu Noto jest niezwykle trudny - poinformował Fumio Kishida, premier Japonii.

Walka z czasem

Choć do ponad 1000 ratowników, policjantów i strażaków dołączyły też Japońskie Siły Samoobrony, to popękane drogi, zniszczone budynki i gruz skutecznie utrudniają akcję ratunkową. - To było duże trzęsienie ziemi, w dodatku płytkie, dlatego widzimy tak wiele zniszczonych domów, budynków i dróg - wyjaśnia dr. Ellen Prager z StormCenter Communications.

W poniedziałek japoński rząd nakazał ewakuację blisko 100 tysięcy osób, których tymczasowo zakwaterowano między innymi w halach sportowych. Niektórzy z nich - po odwołaniu zagrożenia tsunami - wróciło do swoich domów, ale inni - zwłaszcza mieszkańcy Wajima, które znalazło się praktycznie w epicentrum trzęsienia - nie mają do czego wracać. Po wstrząsach i falach w mieście wybuchł też pożar, a ogień zniszczył tam ponad setkę budynków. Pod gruzami zniszczonych domów wciąż są ludzie.

Katastrofa w Fukushimie

Trzęsienia ziemi nie są w Japonii rzadkością - każdego roku dochodzi tam do około 1500 takich zjawisk. Blisko 13 lat temu potężne trzęsienie ziemi, a później fala tsunami, doprowadziła do awarii w elektrowni jądrowej w Fukushimie - katastrofy, której skutki odczuwane są do dziś. - Teraz mieliśmy do czynienia z pierwszym poważnym alarmem przed tsunami od czasu trzęsienia ziemi na Oceanie Spokojnym 11 marca 2011 roku - wskazuje Toshihiro Shimoyama z Japońskiej Agencji Meteorologicznej.