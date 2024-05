W eleganckich strojach wsiedli na motory, by przypomnieć o problemach mężczyzn

W trakcie tych spotkań, którym towarzyszą czasami drobne serwisy, można też posłuchać prelekcji na przykład na temat potrzeby badania jąder. - Między 15-stką a 40-stką macamy się, dziewczyna może pomagać, jest to dozwolone. Jak tylko stwierdzimy jakieś twarde, bezbolesne zgrubienie, to przyjść, sprawdzić, bo to się bardzo dobrze leczy - radzi dr Andrzej Przybyła, androlog i urolog.

Kluczowa jest profilaktyka

Niestety, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne mężczyzn, to też nie jest dobrze. Ze statystyk wynika, że z życiem radzą sobie gorzej niż kobiety. Bartłomiej Kapuza, współorganizator "The Distinguished Gentleman's Ride" w Warszawie, podkreśla, że mężczyźni stanowią ponad 80 procent samobójców.

- Panowie, dbajcie o siebie, bo jeżeli wy nie będziecie zdolni do działania, to wasze motocykle same nie będą jeździć - apeluje Julia Łuczyńska, współorganizatorka "The Distinguished Gentleman's Ride" we Wrocławiu.