W AfD i w jej otoczeniu są agenci Rosji i Chin. Oskarżenia się mnożą. "Nasi ludzie są bombardowani"

Współpracownik niemieckiego europosła populistycznej Alternatywy dla Niemiec jest oskarżony o szpiegowanie dla Chin. Deputowany do Bundestagu z ramienia AfD Petr Bystron jest oskarżany przez czeski wywiad o branie pieniędzy od portalu Voice of Europe - de facto rosyjskiej agentury. To tylko dwa najnowsze skandale związane z AfD. Jak ostatnio podał tygodnik "Der Spiegel", manifest AfD miała napisać na Kremlu jedna z głównych propagandystek Władimira Putina.

Aresztowany to współpracownik niemieckiego europosła i "jedynki" na liście do Parlamentu Europejskiego populistycznej Alternatywy dla Niemiec - Maximiliana Kraha. Wiadomo, że podejrzany ma 43 lata i podwójne obywatelstwo. - Jeśli uważacie, że to koniec mojego bycia głównym kandydatem mojej partii, to muszę was rozczarować. Teraz liczy się to, żeby ponownie skupić kampanię wyborczą na kwestiach europejskich i ostatecznie odejść od tej bardzo nieprzyjemnej sprawy - mówił Krah, komentując sprawę aresztowania.