Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego obowiązuje prawie 30 lat. Pewne rzeczy zmieniły się na lepsze

Katarzyna Szczerbowska towarzyszy osobom w kryzysie psychicznym jako asystentka zdrowienia. Może porozmawiać, wypić kawę z pacjentami, pomóc załatwić sprawy na mieście. By to robić - przeszła kurs i swój własny kryzys. - Jeżeli człowiek, szczególnie, kiedy ma pierwszy raz kryzys i jest bardzo w tym zagubiony, ma przy sobie kogoś, kto przez to przeszedł, jest mu po prostu dużo łatwiej - mówi Katarzyna Szczerbowska.