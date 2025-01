Sondaż prezydencki: coraz więcej kobiet w grupie niezdecydowanych wyborców. "To jest żółta kartka"

- Reprezentuje w ciągu jednego tygodnia 17 sprzecznych stanowisk w stosunku do samego siebie. Jeśli spadło, to znaczy, że Polacy także to widzą - komentuje Karol Nawrocki. - Ja tego, broń Boże, nie lekceważę, nie bagatelizuję. Od samego początku mówiłem, że to będzie trudna kampania i będzie wymagała od nas bardzo, bardzo wiele pracy po to, żeby przekonywać Polki i Polaków do swoich racji - podsumowuje Rafał Trzaskowski.