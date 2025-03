Samorządowcy dostali różdżki z nazwiskiem wojewody. Urząd tłumaczy: to swoisty symbol

- Różdżki wręczane podczas wydarzenia były swoistym symbolem, narzędziem, które nie tyle miało przykrywać rzeczywistość, co akcentować potrzeby infrastrukturalne - wyjaśnia Szymon Tarasewicz z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Na koniec uroczystości w podziękowaniu za "wyczarowane" pieniądze obdarowani wesoło pomachali. Różdżkę dostał też wójt gminy Grodziczno. - Nikt nikomu nie kazał machać. Oczywiście, to było dobrowolne. Niektórzy, oczywiście, stanęli do tego, ale tutaj efekt promocyjny przy tej okazji myślę, że był rzeczywiście zachowany - zapewnia Tomasz Szczepański.

Spór o mail z PAP

Nieoczekiwanie wojewoda warmińsko-mazurski zwołał też konferencję, aby pokazać maila, którego przypadkowo dostał z Polskiej Agencji Prasowej w sprawie różdżek. - Dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej pisze do drugiej dziennikarki PAP, że trzeba mnie obśmiać przed Polską - mówił Radosław Król i jednocześnie zaapelował o przyjrzenie się sprawie. - Stojąc na straży uczciwości mediów, apeluję do kierownictwa Polskiej Agencji Prasowej oraz do ministra kultury i dziedzictwa narodowego o natychmiastowe wyciągnięcie konsekwencji - dodał. Kierownictwo konsekwencje wyciąga. Uprzejmie przypomina wojewodzie, że "ujawnianie korespondencji, której nie jest się adresatem, stanowi naruszenie prawa. Depesza na temat różdżek spełnia agencyjne standardy bezstronności".