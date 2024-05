Prace w ogrodzie mogą prowadzić do kontuzji. Eksperci podpowiadają, co robić i czego unikać

Majówka to czas nie tylko odpoczynku, ale też ciężkiej pracy. Zwłaszcza w ogrodach i na działkach. Schylona sylwetka i intensywne, powtarzalne ruchy mogą prowadzić do kontuzji. Jak działkowcy i ogrodnicy mogą uchronić się na przykład przed syndromem łokcia tenisisty?

Na działkach i w ogrodach praca wre. Schylona sylwetka, a do tego kręcące się intensywnie nadgarstki, łokcie i bark mogą spowodować, że przyjemny wypoczynek zakończy się kontuzją.

- Większość z tych kontuzji na działce wynika z tego, że my całą zimę sobie siedzimy przed telewizorem i nagle w majówkę, gdy jest pięć ciepłych dni, idziemy na działkę i tam na przykład 10 godzin kopiemy, następnego dnia 10 godzin przycinamy kwiatki i trzeciego dnia budzimy się z bólem. Po prostu zrobiliśmy za dużo w zbyt krótki czasie - tłumaczy Michał Kaczorowski, fizjoterapeuta.

Jak uniknąć kontuzji w majówkę?

O rady pytamy panią Jadwigę Wasiak, która w majówkę zaprosiła "Fakty" TVN do swojego królestwa. Pani Jadwiga podpowiada, jak bardzo ważna jest odpowiednia technika schylania oraz używanie podkładki pod kolana. Dzięki temu kolana mają ochronę nie tylko przed chłodem i wilgocią, ale też przed urazami. Pani Jadwiga nie dźwiga też bez potrzeby - żadnych ciężkich wiaderek z wodą czy konewek. Żadnego długiego i żmudnego pracowania motyczką czy łopatą.

Co jeszcze grozi działkowcom? - Bardzo często pojawiają się kontuzje w obrębie barków, naszych pleców, zwykle na dole w odcinku lędźwiowym, ale też bardzo często zdarzają się w okolicy łokcia - mówi Kaczorowski.

Chodzi o tak zwany syndrom łokcia tenisisty wywołany serią mikrourazów. Wcale, pomimo nazwy, syndrom nie jest typowy tylko dla sportowców, ale także spotykany wśród działkowców wykonujących powtarzające się ruchy - następuje wtedy przeciążenie przyczepów ścięgien do kości. Pani Jadwiga ma też na to sposób. - Ja mam graczkę i ja obydwoma rękoma sobie radzę - mówi pani Jadwiga.

ZOBACZ TEŻ: Jak grillować, żeby uniknąć zagrożeń dla zdrowia? Porady lekarzy i dietetyków Tym, którzy przeciążyli stawy i mięśnie Michał Kaczorowski fizjoterapeuta proponuje kilka prostych ćwiczeń. - Skręty nadgarstka - mówi Kaczorowski. - Zarówno na łokieć tenisisty, jak i golfisty, będzie to bardzo dobre ćwiczenie - podkreśla. Wystarczy do tego trzymać w dłoni butelkę. Oprócz skrętów nadgarstka - zgięcia i prostowanie nadgarstka - radzi fizjoterapeuta.

Najlepiej jednak unikać przeciążeń, a jeżeli to już niemożliwe, to dobrze jest się nimi po prostu podzielić. I robić wszystko bez zbędnego pośpiechu. - Jeżeli są prace cięższe, to się sąsiada wezwie, pomoże, pogadamy, posiedzimy i coś tam wymyśli się zawsze - podsumowuje pan Roman Duszak.