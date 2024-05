Lekarz zażywał fentanyl na dyżurze, a dyrektor szpitala miał o tym wiedzieć. Ukarał ratowniczki-sygnalistki

Dwa tygodnie temu dyrektor pytał o to, jaki jest problem. Teraz okazuje się, że miał wiedzieć o tym, co robi lekarz. Potwierdzają to nagrania, do których dotarł dziennikarz TVN24 Mateusz Kudła, a relacje osób, które miały kontakt z lekarzem, szokują. - Około 18 ampułek w ciągu dwóch tygodni. I ten lek sobie otworzył, nabrał w strzykawkę, igłę. Oczywiście, nabrał ten lek i sobie podał - wyznaje anonimowo jedna z nich.