Zamieszanie, przepychanki, tęczowa flaga i kąśliwe riposty. Emocje wokół debaty w Końskich i na debacie

Emocje na zewnątrz budynku

Jedne z najbardziej zaskakujących odpowiedzi padły po pytaniu uchodzącym w debatach za najbardziej trywialne - czyli o pierwszą podróż zagraniczną po objęciu urzędu. Padła nazwa Waszyngtonu, stolic europejskich, ale nie tylko. Krzysztof Stanowski odpowiedział, że wybierze się do Male, stolicy Malediwów, gdyż "ten kraj idzie pod wodę". Natomiast kandydat Maciej Maciak nie wskazał żadnej stolicy. Marek Jakubiak wymienił za to całą listę. - Ta podróż po tych państwach będzie trwała około miesiąca czasu - mówił. Karol Nawrocki wybrałby się w pierwszą podróż zagraniczną do Waszyngtonu, z międzylądowaniem w Watykanie. Dodał, że z Watykanu do Rzymu jest blisko.