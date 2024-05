Rozpoczynająca się kampania wyborcza do europarlamentu jest już kolejną, w której partie mówią o wyjątkowej stawce i wyborze, który przesądzi o pozycji Polski. Jednak pojawiają się pytania, na jaką strategię wyborczą postawią politycy.

Postulat zniesienia zasady weta na posiedzeniach Rady Europejskiej i przyjazny, europejski transport z darmowym biletem dla młodych - to kolejne wyborcze zapowiedzi Lewicy.

Choć wzmożonej aktywności kandydujących do Parlamentu Europejskiego w majówkową sobotę nie widać, to kampania wyborcza z każdym dniem najpewniej będzie nabierać tempa. Padają też pytania, jak będzie wyglądać. - Mam taką koncepcję, że Prawo i Sprawiedliwość prowadzi w tej chwili katalońską kampanię do Parlamentu Europejskiego - wskazuje profesor Małgorzata Myśliwiec, politolożka z Uniwersytetu Śląskiego.