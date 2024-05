Skrajnie prawicowe skrzydło republikanów chciało doprowadzić do usunięcia przedstawiciela ich własnej partii z urzędu spikera Izby Reprezentantów. Cała sytuacja pokazała tak naprawdę, jak mocno podzieleni są republikanie, bo na 217 reprezentantów tej partii tylko 43 zagłosowało za odwołaniem Mike'a Johnsona. Ponieważ zmiany nie chcieli też demokraci - wniosek przepadł. Liderką grupy chcącej zmiany była Marjorie Taylor Greene, która ten wniosek zapowiadała od dawna. Dlaczego to forsowała i jakie były okoliczności głosowania?

Marjorie Taylor Greene, gorąca zwolenniczka teorii spiskowych i zagorzała sojuszniczka Donalda Trumpa, w ostatnich latach stała się jednym z najbardziej wyrazistych polityków na Kapitolu. Mimo to w środę jej partyjni koledzy nie chcieli dopuścić jej do głosu. Ostatecznie republikańskiej polityczce udało się przebić przez krzyki i gwizdy i złożyć wniosek o odwołanie spikera Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona, jej kolegi z partii.

Zemsta za poparcie pomocy finansowej dla Kijowa

Demokraci poparli Mike'a Johnsona

- Doceniam zaufanie, jakie okazali mi moi koledzy, by odeprzeć te chybione wysiłki. Zamierzam robić to, co uważam za słuszne, czyli to, do czego mnie mianowano - zapowiedział Mike Johnson.