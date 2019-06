Recepta na długowieczność. "Izolacja społeczna prowadzi do przedwczesnej śmierci"

Statystycznie to co siódmy mieszkaniec naszej planety nałogowo pali papierosy. Według Światowej Organizacji Zdrowia dym tytoniowy zabija aż 8 milionów osób rocznie - i to nie tylko palaczy. Dlatego od ponad 30 lat ostatniego dnia maja obchodzony jest Światowy Dzień Bez Papierosa. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

