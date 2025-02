Zarówno Donald Trump, jak i Andrzej Duda bardzo zadowoleni po spotkaniu. "Mój wspaniały przyjaciel"

W sobotę doszło do krótkiego, bo 10-minutowego spotkania Duda-Trump. Rozmawiali o wojnie w Ukrainie. Andrzej Duda powiedział potem, że podkreślił w rozmowie, że chciałby, aby agresja Rosji skończyła się raz na zawsze. Donald Trump ocenił rozmowę z polskim prezydentem jako "fantastyczną".

To nie było spotkanie zbyt długie, ale o potężnym ciężarze gatunkowym, bo odbyło się w momencie, gdy trwają negocjacje dotyczące zakończenia rosyjskiej wojny w Ukrainie. Ważne jest to, że w tym momencie Donald Trump usłyszał polski głos w sprawie Rosji i w sprawie Ukrainy.

Przypomnijmy, że w tym momencie Stany Zjednoczone uzależniają pomoc dla Ukrainy od dostępu do ukraińskich zasobów naturalnych. Prezydent Andrzej Duda powiedział "Faktom" TVN, że to może być "sprytny" plan połączenia gwarancji gospodarczych z gwarancjami bezpieczeństwa.

- Dla mnie najważniejsze jest, żeby ta wojna skończyła się sprawiedliwym pokojem, który będzie trwały, bo o to chodzi Polakom i mnie jako prezydentowi. Trwały to znaczy, że wojna nie wróci i Rosja nikogo więcej nie napadnie. To jest dla mnie rzecz najważniejsza i o tym mówiłem prezydentowi Stanów Zjednoczonych - powiedział prezydent Andrzej Duda.