Cła Trumpa "rozpoczną wojnę handlową". "Nie powinniśmy zapominać, że działa to w obie strony"

Ile może stracić przeciętna amerykańska rodzina?

Z półek kanadyjskich sklepów ściągane są amerykańskie produkty, co ma uderzyć w ich producentów. Rząd zapowiedział 25-procentowe cła - takie same, jakie wprowadziła administracja Trumpa - na towary amerykańskie o wartości 155 miliardów dolarów.

25-procentowe cła na produkty z Unii Europejskiej

- My również podejmiemy swoje decyzje. Jest plan i jest jedność w Meksyku. To nas bardzo wzmacnia - podkreśliła Claudia Scheinbaum, prezydentka Meksyku.

- To najgłupsza wojna handlowa w historii świata, tak to wygląda. Do czego to prowadzi? Część bardzo optymistycznych komentatorów mówi, że to jest taktyka negocjacyjna - skomentował Piotr Kuczyński, ekonomista.