Świadkowie wypadków częściej mają opory przed udzielaniem pierwszej pomocy kobietom. Dlaczego?

W sytuacji zagrożenia życia nie ma miejsca na wymówki

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ciągu ostatnich kilkunastu lat przeszkoliła trzy miliony osób. Lekcje w pierwszej kolejności kierowane są do dzieci, by już na starcie uczyć, że pomocy udzielamy każdej osobie. - Dzieci nie mają tych dylematów. To my, dorośli, szukamy wymówek - przyznaje Anna Stawicka.