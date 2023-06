Rydzyk, Sakiewicz, Obajtek, Karnowscy. Tak PiS kontroluje media w Polsce

Rzeczywistość jest jednak inna. To, co mówi Daniel Obajtek, to nie jest minimalny wpływ władzy na media. - Przejmujemy 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych oraz blisko 120 tygodników lokalnych - powiedział prezes PKN Orlen. Medialna potęga, którą sam opisał Daniel Obajtek, jest tylko częścią układu za rządów PiS-u. Władza kontroluje spółki Skarbu Państwa, rządowe radio i telewizję, gdzie to TVP jest najpotężniejsza. W układzie medialnym PiS-u TVP jest gigantem, wokół którego krążą media, które PiS lubi i wspiera pieniędzmi wszystkich Polaków. Także tych, którzy nie oglądają TVP. Rocznie wszyscy Polacy dają na nią prawie 3 miliardy złotych ze swoich podatków - czy chcą tego, czy nie chcą.

Siła Sakiewicza

Jest jednak ktoś, od kogo PiS wymaga jeszcze większej dyspozycyjności. - Nawet jeśli będziemy musieli telewizji publicznej przynajmniej tłumaczyć 48 godzin, żeby oni to powtarzali codziennie, to przecież Telewizji Republika nie trzeba będzie nic tłumaczyć i od dzisiaj to zaczniecie. Prawda? Nie mam co do tego cienia wątpliwości - stwierdził Antonii Macierewicz w rozmowie z Tomaszem Sakiewiczem, szefem kanału.