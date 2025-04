PiS tworzył Centra Integracji Cudzoziemców. Teraz nimi straszy

Centra pomagają ludziom, którzy są tu legalnie

Afera wizowa

Mimo to PiS wykorzystuje centra do straszenia migrantami. Oskarża rząd o spiskowanie z Niemcami, by ci mogli podrzucać nam uchodźców. Choć to za PiS-u wybuchła afera wizowa - przypomina nowy rząd. I za PiS-u masowo wpuszczano uchodźców z Afryki, Azji czy Bliskiego Wschodu, co przyznawał już nie raz PiS-owski minister.