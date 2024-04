Mija rok od wprowadzenia dyrektywy work-life balance. Jest coraz więcej urlopów ojcowskich

- Część koleżanek przychodziła z pytaniem, czy ja na pewno wiem, w co się ładuję, i czy to jest na pewno świadoma decyzja - relacjonuje Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dziś na te pytania odpowiada nie tylko jako tata, ale i jako ekspert. Właśnie mija rok, odkąd ojcowie dostali możliwość wzięcia dodatkowego urlopu rodzicielskiego.

Nie wszyscy ojcowie na urlopie rodzicielskim zajmują się dziećmi

Ekspertki się tym jednak nie martwią, bo z nadzieją zerkają na pionierów urlopów ojcowskich - na Skandynawię. - W Norwegii na początku mówiło się na ten urlop "wędkowe", bo ojcowie mówili: będą mogli sobie pojechać na ryby. Po latach zobaczyliśmy, że oni korzystają z tego urlopu po to, żeby być z dzieckiem. My jesteśmy przekonani, że w Polsce będzie tak samo - komentuje Karolina Andrian z Fundacji "Share the Care".

Im więcej kobieta ma dzieci, tym rzadziej jest zatrudniona

Macierzyństwo wypycha kobiety z rynku pracy, a im więcej kobieta ma dzieci, tym rzadziej jest zatrudniona. - Żeby wesprzeć kobiety, warto zachęcać mężczyzn do większego zaangażowania w obowiązki rodzinne, co później będzie się przekładało na równość w zatrudnieniu - tłumaczy Nadia Kurtieva z Konfederacji Lewiatan. Będzie się to także przekładało na równość emerytalną. Tata na rodzicielskim to szansa na większą emeryturę dla mamy.