Jeden z kluczowych stanów z rekordową frekwencją we wcześniejszym głosowaniu

- Chciałem dotrzeć do ludzi, którzy przejeżdżają tędy codziennie, a są ich tysiące. Nakłonić ich do refleksji - wyjaśnia Jarett Becke.

"Chcemy nowej Ameryki"

"Idźcie i głosujcie" oraz "nie cofniemy się" - to dwa hasła, które słychać wśród zwolenników kandydatki demokratów. Gdy pytamy, co to dla nich oznacza konkretnie, nasze rozmówczynie nie kryją emocji.

- On nie ma hamulców. Uważa innych za gorszych przez to, skąd pochodzą. To szaleństwo - mówi "Crick the Barber".