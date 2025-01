Bojkotują WOŚP, sami chcą pieniędzy. Czołowa prezenterka kiedyś dziękowała Owsiakowi

"Jeśli dożyję jutra, to dalej będziemy robić swoje" - napisał Jerzy Owsiak po tym, jak ktoś wprost groził mu śmiercią. Każdy może wspierać potrzebujących na swój sposób. My w TVN i TVN24 jesteśmy sercem za Orkiestrą. To jest powód do corocznej radości, że gramy razem. Choćby patrząc na swoje dzieci, miliony z nas mają powód, by być tej Orkiestrze wdzięcznym. Od kilku dni związane z PiS media prowadzą akcję wymierzoną przeciwko WOŚP i jej szefowi, jednocześnie apelując o wpłaty na swoją własną działalność. Nie pierwszy raz ktoś zbiera pieniądze na swój biznes, ale po raz pierwszy wzywa, by dawać na biznes, a nie na chore dzieci.

- Niech przyjdą tutaj i niech powiedzą nam rodzicom, którzy walczymy razem z dziećmi o życie, że to nie ma sensu, że to nie jest szczytny cel - mówi pani Emila Pawlak, matka Klary. - Kiedy ją tutaj zobaczyłam, to były takie uczucia bezradności, bezsilności, zarazem wdzięczności, że jednak ona żyje, że jednak jest jakieś pudło, które utrzymuje moje dziecko przy życiu. Wystarczyło mi to serduszko WOŚP. To tak, jakby był przy mnie ktoś bliski i mówił: "ok, nie martw się, będzie dobrze" - wspomina.

Nawet gdyby to było jedno uratowane dziecko i jedna opowieść matki, to powinny porządnego człowieka przynajmniej skłaniać do milczenia, ale niektórych nie skłaniają. - Świetny mem powstał, że to nie Owsiak zbiera na dzieci, tylko dzieci na Owsiaka - mówi redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz i promuje akcję stacji "Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę".

Sakiewicz, który organizuje zbiórkę, zniechęcając do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w tym czasie organizuje imprezę sylwestrową za spore pieniądze.

Kiedyś dziękowała za pomoc, teraz krytykuje Owsiaka

Danuta Holecka, prezenterka TV Republika, jeszcze kilkanaście lat temu na antenie TVP Info wyrażała wdzięczność Jerzemu Owsiakowi za pomoc, jaką fundacja WOŚP udzieliła jej synowi.

- Mój synek sam korzystał wiele lat temu z inkubatora, dobrze doposażonego waszego. To był też z serduszkiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Za to bardzo dziękuję - mówi na archiwalnym nagraniu.

Teraz jednak też bojkotuje WOŚP. - Oczywiście jestem prześladowana cały czas za to, że kiedyś wspierałam Owsiaka - mówi Holecka.

- Jeżeli ktoś widzi ten fałsz Owsiaka, to niech wspiera tych, którzy dbają o tę infrastrukturę obozu niepodległościowego. I to są partie, którym zabrano pieniądze i pewnie nie dadzą. I to są również media takie jak nasze - mówi Jacek Karnowski, szef wspierającej PiS telewizji wPolsce24.

Rydzyk, Sakiewicz, Obajtek, Karnowscy. Tak PiS kontroluje media w Polsce Jakub Sobieniowski/Fakty TVN

Groźby pod adresem Owsiaka

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zamordowany właśnie w trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Takie same groźby, jakie on dostawał przed zabójstwem, dzisiaj dostaje Jerzy Owsiak. "Trzeba go zastrzelić, to ch... jeden" - takie słowa wobec Owsiaka miał wypowiedzieć jeden z dzwoniących do Fundacji. "Od kilku dni jest podobnie. Groźby bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby" - czytamy we wpisie szefa WOŚP.

Działania Owsiaka były kontrolowane, gdy zbierał pieniądze na najsłabszych, najmłodszych i najstarszych. To wszystko było i jest godne podziwu i dowiodły tego wszystkie kontrole przeprowadzane za różnych rządów.

Źródło: Fakty TVN