Fundacje i placówki opiekuńcze odcięte od leków. Wszystko przez nowe przepisy

Ujawnię zleceniodawców i wszystkie szczegóły - grozi Marek Falenta w liście do Andrzeja Dudy. Pięć lat temu Marek Falenta zlecił podsłuchiwanie polityków w restauracjach i został za to skazany. Wszelkimi sposobami starał się uniknąć więzienia - gdy wyczerpał środki prawne, uciekł do Hiszpanii. Został jednak złapany i ekstradowany do Polski. Napisał kolejny wniosek o ułaskawienie do prezydenta Dudy.

