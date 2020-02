Niemieccy lekarze się poddali, polscy uratowali życie 8-latka. "Kardiolog interwencyjny jest tylko zwykłym hydraulikiem"

Pierwszy dzień kampanii i już pierwszy zgrzyt. Szymon Hołownia musi tłumaczyć się ze swojego spotu i ostatecznie przeprasza. Brzoza i papierowy samolot to jednak za dużo, także dla niego. Droga do Pałacu Prezydenckiego dopiero się zaczyna. Co słychać i kogo widać w wyborczych sztabach?

»