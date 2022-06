"Fundamentalna" reforma szpitali dopiero po wyborach. Resort zdrowia: to na prośbę samorządów

Po ostatniej decyzji Rady Polityki Pieniężnej stopa referencyjna NBP wzrośnie z 5,25 do 6,00. Podniesienie stóp procentowych to reakcja na gwałtownie rosnącą inflację. Jednak padają już pytania, kiedy dojdzie do obniżki stóp. Zdaniem prezesa NBP Adama Glapińskiego być może pod koniec przyszłego roku, ale na razie - jak mówi Glapiński - "po męsku musimy zmierzyć się z tym, co mamy".

