Rosyjskie drony znowu zaatakowały Ukrainę. "Okupanci zastosowali nową taktykę uderzeniową"

Okupanci zniszczyli blok mieszkalny, centrum handlowe i kilka innych sklepów. Ranne zostały co najmniej trzy osoby. Do ataku doszło, kiedy w Odessie wizytę składał prezydent Czech Petr Pavel. - To był jeden z najpotężniejszych ataków na Odessę w ciągu trzech lat pełnoskalowej wojny. Okupanci zastosowali nową taktykę uderzeniową, utrudniającą działania obronie powietrznej. Drony leciały na wysokości ponad dwóch kilometrów. Gdy zbliżały się do celu, zaczęły szybko pikować. Ten manewr wykonały z prędkością 80-90 metrów na sekundę - wskazuje Ołeksandr Kowalenko, analityk wojskowy.