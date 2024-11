Polska się starzeje, seniorów przybywa. "Neurologia powinna stać się kolejną dziedziną priorytetową"

Polscy seniorzy - kim są, jak żyją, czego potrzebują? Jak młodsi mogą pomóc? Co zrobić, by seniorom żyło się lepiej? W Unii Europejskiej nasze starzejące się społeczeństwo nie jest wyjątkiem. Już jedna piąta z nas to osoby starsze, a według prognozy GUS-u w 2060 roku co trzeci mieszkaniec Polski będzie seniorem. Jak ten fakt zmienia gospodarkę, ochronę zdrowia czy rynek pracy?

Seniorem być warto - słyszymy. - Nie pracujemy. Co jeszcze? Mamy czasu dla siebie może troszkę więcej, dla dzieci, wnuków - wymienia pani Lidia.

- Można sobie na więcej pozwolić, gdzieś pójść, pospacerować, zająć się sobą - mówi pani Olga. - Wolność: o której się śpi, wstaje - wtóruje jej pan Tadeusz.

Niestety - obok korzyści, są też troski i zmartwienia. - To jak ja już 80 lat, to jest naprawdę trudno - przyznaje pani Bożena. - Jestem sama, samiutka na świecie w ogóle, także, no, jest ciężko - mówi pani Janina. - Jak się jakieś zabezpieczenie ma, to jakoś tam się żyje, a dużo jest takich biednych, że brakuje im na życie - zwraca uwagę pan Tadeusz.

Głos osób w wieku 65 plus to głos wielu z nas

- Zalecenia ONZ pokazują, iż granica sześciu procent dla udziału osób w tym wieku. Możemy ją uznać, że społeczeństwo jest społeczeństwem starym. Polska tę granicę przekroczyła w połowie lat 60. ubiegłego wieku, czyli 60 lat temu - zauważa Katarzyna Góral-Radziszewska, zastępca dyrektora Departamentu Badań Demograficznych w Głównym Urzędzie Statystycznym.

W 2003 roku seniorzy stanowili prawie trzynaście procent populacji, dziesięć lat później wskaźnik ten wzrósł o niecałe dwa procent, po upływie kolejnej dekady okazało się, że już jedna piąta z nas to osoby starsze. Powodów takiej sytuacji demograficznej jest kilka.

- Zwiększone wydłużające się trwanie życia, coraz mniejsza liczba urodzeń, ale też musimy pamiętać, iż obecnie w ten wiek senioralny 65 lat i więcej wchodzą liczne roczniki urodzone w wyżu demograficznym w latach 50. - wskazuje Katarzyna Góral-Radziszewska.

Ludność w Polsce w wieku 65+ Główny Urząd Statystyczny

Co trzeci mieszkaniec Polski będzie seniorem

To mało pocieszające, że w Unii Europejskiej nasze starzejące się społeczeństwo nie jest wyjątkiem. Według prognozy GUS-u w 2060 roku co trzeci mieszkaniec Polski będzie seniorem.

- Ważne jest, aby przy tym trendzie demograficznym prowadzić działania, które są zorientowane na przeciwdziałanie negatywnym skutkom demograficznym w ramach polityki gospodarczej, polityki społecznej - mówi Wojciech Dąbrówka, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

- Wzrost liczby osób w wieku 65 lat i więcej zdecydowanie będzie mieć wpływ na rynek pracy w Polsce oraz na ochronę zdrowia, więcej osób może potrzebować pomocy lekarskiej, (...) mniej osób będzie na rynku pracy - wskazuje Katarzyna Góral-Radziszewska.

Postulaty dla seniorów w 100 konkretach Koalicji Obywatelskiej

Wśród postulatów dla seniorów zapisanych w 100 konkretach Koalicji Obywatelskiej na pierwsze 100 dni rządów udało się zrealizować jeden - zamrozić ceny gazu. Nad pozostałymi trwają prace. Chodzi o przepisy umożliwiające drugą waloryzację rent i emerytur przy inflacji powyżej pięciu procent, zniesienie limitów NFZ w lecznictwie szpitalnym i zwiększenie dostępności do lekarzy geriatrów oraz opieki długoterminowej.

- Opieka długoterminowa i jak najszybsze doinwestowanie, w ogóle zainwestowanie w opiekę w miejscu zamieszkania - mówi Marzena Okła-Drewnowicz, ministra ds. polityki senioralnej z Koalicji Obywatelskiej.

Na tym według ministry do spraw polityki senioralnej powinny się skupić i skupiają się najpilniejsze działania resortu. Projekt ustawy o bonie senioralnym jest w trakcie konsultacji.

- Projekt skierowany jest do rodziny aktywnej zawodowo, która ze względu na pracę ma trudności w organizacji opieki na osobą bliską, starszą - informuje Marzena Okła-Drewnowicz.

"Neurologia powinna stać się kolejną dziedziną priorytetową"

Geriatra, profesor Tomasz Kostka mówi, że kilkaset łóżek geriatrycznych, przeznaczonych w polskich szpitalach dla seniorów, to o dziesięć razy za mało.

- Tworzenie centrów opieki geriatrycznej, które w planach politycznych wszystkich opcji było od wielu wielu lat, powinno się wreszcie zdarzyć - wskazuje prof. Tomasz Kostka, kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. - W chwili obecnej ogromna część seniorów jest tak naprawdę pozbawiona kompleksowej skoordynowanej opieki - dodaje.

Prezeska Polskiego Towarzystwa Neurologicznego alarmuje. - Neurologia powinna stać się kolejną dziedziną priorytetową, obok kardiologii i onkologii - ocenia prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Obecnie przeciętny polski neurolog ma 55 lat, a ponad połowa pacjentów na oddziałach neurologicznych to seniorzy - słyszymy.

Seniorzy coraz chętniej o siebie dbają

- Mamy w kraju około pół miliona osób z zaburzeniami pamięci, z demencją, większość to są chorzy na chorobę Alzheimera, mamy około 90 tysięcy chorych na chorobę Parkinsona, a rocznie około 90 tysięcy osób zachorowuje na udar mózgu, te liczby rosną - ostrzega prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska.

Coraz więcej starszych osób bierze sprawy w swoje ręce. Pani Irena Wielocha - która prowadzi na Instagramie profil Kobieta Zawsze Młoda - pierwszy raz poszła na siłownię piętnaście lat temu, w wieku 57 lat, gdy przynajmniej formalnie - nie była seniorką.

"Podrzucani przez rodziny" do szpitala, "często odwadniani specjalnie" TVN24

- Fizycznie byłam seniorką, psychicznie byłam seniorką, nie lubiłam siebie - przyznaje Irena Wielocha. Dziś pani Irena za seniorkę się nie uważa i takich osób w wieku 65 plus jest więcej.

- Społeczeństwo się zdecydowanie zmieniło i chęci poprawy własnej kondycji, czyli w domyśle zdrowia, bo o to chodzi, są zupełnie inne, a przy okazji wygląd, wszystko się zmienia, no i umysł się nawet zmienia - zwraca uwagę Irena Wielocha.

Wartość indeksu starości też rośnie

Co do zmian, widać je też w indeksie starości, który mówi o proporcji pomiędzy najstarszymi i najmłodszymi generacjami. W ubiegłym roku wyniósł 133, to znaczy, że na 100 osób w wieku od 0 do 14 lat przypadały 133 osoby w wieku 65 lat i więcej.

- Prognozy demograficzne wskazują, iż będzie ta wartość wzrastała. Do 2060 roku osiągnie około 255 - informuje Katarzyna Góral-Radziszewska.

- Na przykład w blokach, jak jesteśmy sami, no, jest człowiek po prostu sam w tych czterech ścianach, żeby ci młodzi widzieli, że oni też kiedyś będą w naszym wieku, jeśli dożyją - przypomina pani Janina.

