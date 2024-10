Dziennikarz CNN Fred Pleitgen dotarł do Teheranu. Irańczyków pytał między innymi o wciąż wiszący w powietrzu odwet Izraela. - Wszyscy myślą o tym, jaki ruch wykona teraz Izrael. Bez względu na to, co to będzie, my odpowiemy - przyznał jeden z mieszkańców. - Nie boję się, bo wierzę w swój kraj i jego przywódców. Cokolwiek się wydarzy, nie zagrozi to narodowi irańskiemu - skomentowała kolejna mieszkanka.