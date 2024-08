Na wiecu AfD mówca mówi wprost: jestem zwolennikiem Putina. Dostaje gromkie owacje

Do tej pory jedynie mówiło się, że niemiecka partia AfD jest prorosyjska. Teraz jednak sama partia tego nie ukrywa. Gdy jeden z mówców wychwala Putina, słuchacze reagują brawami. Ten sam człowiek - Jürgen Elsässer - znany jest też z antypolskich wypowiedzi. To wszystko dzieje się w trakcie kampanii wyborczej we wschodnich landach Niemiec, gdzie według sondaży AfD może przejąć władzę.