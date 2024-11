Elon Musk może wejść w skład nowego amerykańskiego rządu. Kto jeszcze może liczyć na stanowisko?

Donald Trump wraca do Białego Domu, ale jego administracja będzie nowa. Już w kampanii widać było, że teraz grono współpracowników Trumpa zawęziło się do radykalnych zwolenników ruchu MAGA ("Make America Great Again"). Szarą eminencją po zmianie władzy w Waszyngtonie może stać się Elon Musk.