Zmiana zasad opłat za parkowanie może być źródłem ludzkich dramatów. Za błędy płaci się naprawdę dużo

Zmiana zasad opłat za parkowanie w miastach może być dla niektórych dramatyczna w skutkach. Trudno inaczej nazwać wezwanie do zapłacenia 18 tysięcy złotych dla kobiety z niepełnosprawnością. Są też inne przykłady z innych miast.

- W każdym tym dniu, gdzie było zrobione zdjęcie mojego samochodu zaparkowanego, widnieje kwota należności 300 złotych. Tych dat tutaj jest 60, co w sumie dało kwotę 18 tysięcy. Szokujące dla mnie jest to, że powiadomienie o złamaniu przepisów dotarło do mnie dopiero po pół roku - mówi kobieta.