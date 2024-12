W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w tym roku udało się przeszczepić aż 101 nerek. To o wiele więcej niż w poprzednich latach. W skali całego kraju też padł rekord. Nie ma jeszcze pełnych danych za grudzień, ale już wiadomo, że lekarze przeszczepili w mijającym roku więcej nerek niż przez cały 2023 rok.

W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie świętują i lekarze, i pacjenci. Udało się tam w tym roku przeszczepić aż 101 nerek. To o wiele więcej niż w poprzednich latach.

- Mówimy o 101 przeszczepach, to jest ilość przeszczepów porównywalna z najlepszymi ośrodkami zachodnimi, to jest naprawdę duża ilość przeszczepów, biorąc pod uwagę sytuację, jak często zdarzają się jednak sytuacje, że do tych przeszczepów nie dochodzi - zwraca uwagę Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.