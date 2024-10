czytaj dalej

Obecny rząd Stanów Zjednoczonych ostrzega Izrael - albo sytuacja humanitarna w Strefie Gazy się poprawi, albo może dojść do sytuacji, w której Izrael zostanie uznany za państwo łamiące prawo dotyczące wsparcia militarnego. A to mogłoby postawić dalszą taką pomoc pod wielkim znakiem zapytania. Waszyngton daje izraelskim władzom miesiąc. Oczekuje, że umożliwią one dotarcie pomocy humanitarnej do Palestyńczyków.