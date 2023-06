Niskie zainteresowanie programem szczepień przeciw HPV. "Zabrakło edukacji"

Ośrodki zdrowia są gotowe, by w ramach rządowego programu walczyć z wirusem HPV, ale kolejek nie ma. - Jedna osoba zdecydowała się na szczepienie. Jest to chłopiec w wieku 12 lat - mówi Marek Stefanik, kierownik szpitalnych przychodni w Bolesławcu. Darmowe szczepienia dla 12-latków i 13-latków przeciw HPV ruszyły w Dniu Dziecka. W pierwszym tygodniu zaszczepiło się 5000 dzieci, a 11 tysięcy jest zarejestrowanych. Minister Niedzielski przyznaje, że ma 70 tysięcy wolnych terminów. Z uprawnionych ośmiuset tysięcy dzieci pani Joanna zaszczepiła kilka dziewczynek. - I młodzież i rodzice potrzebują edukacji i podstawowych informacji, do czego to szczepienie służy, dlaczego powinniśmy się szczepić - wyjaśnia Joanna Zabielska-Cieciuch, specjalistka medycyny rodzinnej, "Przychodnia Rodzinna" w Białymstoku.