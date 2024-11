Najważniejsze tematy kampanii prezydenckiej. Sondaż 

To nie będzie kampania na tematy światopoglądowe. Wyniki sondażu dla "Faktów" TVN i TVN24 nie pozostawiają wątpliwości - dla wyborców najważniejsze dziś są bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i gospodarka. Liberalizacja aborcji czy związki partnerskie schodzą w wyborach prezydenckich na dalszy plan.

Główny temat kampanii prezydenckiej jest jeden i intuicja polityków nie zawodzi. W sondażu ośrodka Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 ponad 53 procent pytanych wskazuje na bezpieczeństwo jako najważniejszy temat. Co biorąc pod uwagę wojnę w Ukrainie, nikogo nie dziwi.

Jaki będzie główny temat kampanii prezydenckiej? Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24

Oprócz bezpieczeństwa na pierwszy plan wysuwa się sytuacja w ochronie zdrowia (51 procent), później ekonomia i gospodarka (37 procent), dalej edukacja (23 procent), przywracanie praworządności i polityka migracyjna (20 procent). Dla 15 procent ważne jest rozliczanie rządów PiS.

- Sprawy światopoglądowe też będą dominującą koncepcją uprawiania kampanii - ocenia poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Tu akurat intuicja zawiodła, bo tylko dla 13 procent ważne w tej kampanii będą sprawy aborcji, a dla 8 proc. - związki partnerskie.

"My w tych sprawach się nie poróżnimy"

Lewica już raz - w wyborach samorządowych - postawiła na sprawy aborcji i przegrała. Teraz tłumaczy, że tylko sprzeciwiała się decyzjom marszałka Szymona Hołowni. - Na to, jak ją opóźniał, Lewica powiedziała: "nie chcemy tych opóźnień" i wszedł ten temat wtedy na pierwsze strony - zwraca uwagę Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu z Lewicy.

Dziś Lewica też jednak czyta badania. - Na co dzień oczywiście, że są ważniejsze sprawy niż aborcja, natomiast pozostaje faktem również, że aborcja jest bardzo dobrym wyznacznikiem tego, jak państwo polskie traktuje kobiety - wskazuje Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu z Lewicy.

- Mam złą wiadomość dla PiS-u: my w tych sprawach się nie poróżnimy, wręcz bardzo dobrze się dogadujemy - zapewnia Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

To, co dla kandydatów koalicji może być najtrudniejsze, to sprawy ochrony zdrowia zdrowia i gospodarki. To na nie w sondażu wskazali respondenci - odpowiednio 51 procent i 37 procent z nich - uznając je po bezpieczeństwie za najważniejsze.

Trudne wyzwanie przez kandydatami

PiS będzie starało się pokazać związki kandydatów koalicji 15 października z rządem Donalda Tuska. - Trudno by to było, żeby Trzaskowski się nagle odciął się od Donalda Tuska - komentuje Piotr Kaleta, poseł Prawa i Sprawiedliwości. - Szymon Hołownia próbuje się trochę wybielić z tego wszystkiego, co ten rząd robi źle - dodaje.

Szymon Hołownia kreuje się na kandydata obywatelskiego. W przeciwieństwie do niego Rafał Trzaskowski jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej i to on będzie miał najtrudniej. W podobnej sytuacji była Kamala Harris. - Nic nie przychodzi mi do głowy - odpowiedziała w trakcie kampanii prezydenckiej Kamala Harris, wiceprezydent USA, zapytana o to, czy zrobiłaby coś innego niż obecny prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Ta wypowiedź okazała się jej największym błędem.

- Prezydentowi Bidenowi dużo się w sferze gospodarczej dało zrobić, ale subiektywne odczucia Amerykanów mówiły: "nie, mi się wydaje, że jest gorzej, niż było wcześniej" - zauważa Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej.

Ważna wskazówka

Politycy koalicji wyliczają: wszystkie socjalne programy zostały, powstały nowe, zamrożono ceny energii. - Mamy takie odsłuchy ze strony mieszkańców, niezależnie od tego czy to jest duża, czy mała miejscowość, że ta informacja nie zawsze odpowiednio dociera, więc na pewno musimy się zaktywizować mocniej na spotkaniach z mieszkańcami - przekazuje Miłosz Motyka, wiceminister klimatu i środowiska (PSL).

Rafał Trzaskowski będzie musiał umiejętnie balansować między lojalnością a niezależnością. Kandydat PiS z kolei nie ma żadnego doświadczenia w kwestiach dla Polaków najważniejszych - bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i gospodarki.

Sondaże są niezwykle ważną wskazówką, ale równie ważna będzie analiza wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, które tematy okazały się kluczowe, a które tylko pozornie ważne.

