Sterty gadżetów reklamowych, misie 800 plus, kartony wiatraczków 800 plus, zabawki, balony - zostały pozostawione w pomieszczeniach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. - Generalnie zastaliśmy duży bałagan z dużą ilością rzeczy - podsumowuje Katarzyna Nowakowska, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Te rzeczy pozostały- jak słyszymy - po słynnych piknikach 800 plus., które organizowane były przed wyborami parlamentarnymi. Brylowali na nich politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym Marlena Maląg, była minister rodziny pracy i polityki społecznej, która teraz jako europosłanka przeniosła się do Brukseli. I może już nawet nie pamięta, ile tam porzucono rzeczy kupionych za nasze publiczne pieniądze. Rzeczy, które nigdy nie były potrzebne, tak jak same pikniki 800 plus - mówi Najwyższa Izba Kontroli, bo o 800 plus nikogo nie trzeba było informować.